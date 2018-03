Omroep Brabant krijgt nieuwe ochtendprogrammering en dit is wat er verandert

EINDHOVEN - Omdat bij Omroep Brabant het publiek centraal staat, hebben we geluisterd naar wat het publiek belangrijk vindt. Op doordeweekse ochtenden op tv een korte nieuwsupdate en op radio frisse en goede informatie in combinatie met muziek. Precies dát ga je horen en zien in het gewijzigde ochtendprogramma vanaf dinsdag 3 april. Want Omroep Brabant is er voor de Brabander. Wij zijn Brabander, jij ook.

Zowel de programma’s op tv als radio van Omroep Brabant veranderen op doordeweekse ochtenden. Op tv keert in de ochtend Brabant Nieuws terug: een prettig snel bulletin waarin je kort wordt bijgepraat over het nieuws van de afgelopen avond en nacht. In vijf minuten ben je helemaal bij. Niet te missen, want het wordt doorlopend uitgezonden. Zo past het in jouw ochtendritueel. Je schakelt in en bent helemaal bij.

Het programma Wakker! stopt op tv, maar gaat op radio wél door. Nieuw, fris en nog actueler. Onmisbaar voor wie wil kunnen meepraten over het nieuws van de dag in Brabant.

Wakker!

Op de radio hoor je vanaf 6.00 uur - een uur eerder dan voorheen - het programma Wakker! dat vertrouwd klinkt maar toch ook veel nieuwe elementen heeft. Het nieuws blijft, maar wel wat puntiger. Veel live, veel nu, maar ook veel Brabantse gezelligheid.

Er komt een wekservice, een plek voor een klein, mooi, lief, ontroerend (nieuws)verhaal en een spelletje in de ochtend. En natuurlijk ook veel lekkere muziek. En dat alles 100 procent Brabants. Een programma dat je gehoord móet hebben, wil je mee kunnen praten die dag.

Brabant Nieuws

Op tv komt van 07.00 tot 10.00 uur een kort nieuwsbulletin. De ochtendeditie van Brabant Nieuws, met daarin het laatste Brabantse nieuws, het weer en koppen uit de kranten. Brabant Nieuws zal in een repeterende carrousel in de ochtend worden uitgezonden, zodat je kort en puntig op de hoogte worden gesteld van alles wat in Brabant speelt en leeft.