Wakker worden met een half ingestort huis: 'We zijn blij dat we zelf nog rondlopen'

MADE - Voor de familie Verhoeven uit Made was het dinsdagochtend wakker worden in een nachtmerrie. Maandagavond stortte de gevel van het huis volledig in, nadat de man des huizes had gewerkt aan het riool. "We zijn blij dat we zelf in ieder geval nog rondlopen", vertelt Rita Verhoeven.

Haar man was op maandag bezig met rioolwerkzaamheden toen opeens een deel van het huis instortte. Het huis is helemaal gestut om te voorkomen dat het verder instort. Voor Rita is het op z'n zachtst gezegd bizar wakker worden op dinsdagochtend. "Ja, echt wel. Zoiets verwacht je absoluut niet."

LEES OOK: Huis stort in na rioolwerkzaamheden, 'Ik weet ook niet wat we nu moeten doen'

Maandag werd er tot diep in de nacht gewerkt om alles op te ruimen. "We hebben gelukkig nog veel uit het huis kunnen halen", zegt Rita. "Er liggen natuurlijk veel spullen met emotionele waarde. We hebben in de loods naast ons huis genoeg plek om alles op te bergen."

'Tot diep in de nacht'

Als er één ding opvalt, dan is het wel de gemoedelijkheid in Made. "Iedereen heeft tot diep in de nacht mee geholpen om alles op te ruimen en uit het huis te halen. We zitten hier al zo lang, iedereen kent ons."









Hoe nu verder?

De vraag is hoe het nu verder moet met het huis van de familie Verhoeven. Daar heeft Rita zelf ook nog niet echt een antwoord op. "Tja, dat is even de vraag. Daar moeten we nu maar eens over nadenken", vertelt Rita. "Dat weet ik zelf ook niet."

"Het belangrijkste is in ieder geval dat er geen gewonden zijn gevallen en dat iedereen nog gewoon rondloopt."