Wat laf: alpaca-veulentje Blacky gestolen uit wei in Asten

ASTEN - Het moet de schrik van veel diereneigenaars zijn. Dat hun ‘speeltje’ ziek wordt, gewond raakt of, mogelijk nog erger, wordt gestolen. Dat laatste is Prema Kersten uit Asten overkomen. Haar Blacky, een alpaca van zes maanden, is in de nacht van zondag op maandag weggehaald. Het kameelachtige dier werd meegenomen uit een wei aan de rand van het dorp, in de buurt van de Polderweg en de Heesakkerweg. Er is een beloning uitgeloofd van vijfhonderd euro.





De dieven moeten kenners zijn, dat weet de Astense vrijwel zeker. “Het veulen is handtam, een merrie én zes maanden oud. De dieven moeten hiervan op de hoogte zijn geweest. Vanaf die leeftijd kan of mag een alpaca gescheiden worden van haar moeder, al is het beter voor zo’n diertje om nog even in de buurt te blijven.”











Al jong geld waard

“De daders weten ook dat een alpaca op die leeftijd al geld waard is. Misschien wel duizend euro. We kwamen in de nacht van zondag op maandag achter de diefstal. We hadden direct in de gaten dat het hek om ons dierenparkje opengeknipt was en dat ze weg was.“ De andere dieren, wat kippen, een pauw, een geit en een varkentje, zijn met rust gelaten.



Blacky is een alpaca van een centimeter of zeventig hoog. De naam verwijst naar de kleur van haar lichaam: zwart dus. “Met een mooie, lichtbruine gloed en dat maakt deze alpaca zo waardevol. Maar het zou toch niet mogen dat mensen iets stelen van een ander.”



Geen visitekaartje achtergelaten

“Wat grappig is, of eigenlijk ook weer niet: Marieke, haar moeder, loopt steeds naar de plek waar haar Blacky door het gat in de omheining is meegenomen. Ook zij mist haar”, aldus Kersten, die aangifte heeft gedaan. De politie kan echter niet veel ondernemen, beseft ze ook. Er zijn weliswaar braaksporen - het hek rondom de dierenwei werd vernield - maar een visitekaartje hebben de daders niet achtergelaten.



Blacky was het eerste veulen van Marieke. De eigenaresse heeft een oproepje op Facebook geplaatst, die inmiddels meer dan 1600 keer is gedeeld. “Door mensen die haar regelmatig hebben gevoerd of door anderen die steun betuigen.” Een troost in deze vervelende dagen voor de Astense. Maar ook voor gezinnen, opa's en oma's die het dierenparkje geregeld bezoeken en andere passanten.