Man die vastzit vanwege dode vrouw Wernhout woensdag voorgeleid

Het onderzoek is nog in volle gang

WERNHOUT - De man die is opgepakt vanwege de dood van een 46-jarige vrouw uit Wernhout wordt woensdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Waar hij precies van de verdacht wordt, wil het Openbaar Ministerie nog niet zeggen. De 47-jarige verdachte uit Wernhout zit in beperking en mag alleen contact hebben met zijn advocaat.

De politie is ook dinsdag nog volop bezig met sporen- en tactisch-onderzoek in het huis aan de Julianalaan. Het stoffelijk overschot van de bewoonster werd daar in de nacht van zaterdag op zondag gevonden. De politie zegt dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen.

Nog veel onduidelijk

Wat er zich in de woning heeft afgespeeld, is niet bekend. De politie wil in het belang van het onderzoek weinig kwijt over de zaak. "Het is een gevoelige zaak. De recherche houdt alle scenario's open", aldus een woordvoerster.