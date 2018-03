Zoektocht naar dood gevonden Emil was er een met weinig aanknopingspunten

HELMOND - Het was een zoektocht met nauwelijks concrete aanknopingspunten. Ruim 2,5 maand was Emil Szymborski vermist, dinsdag werd hij dood gevonden in Helmond. De honden van Stichting Signi zochten naar de Poolse man, maar de gouden tip bleef uit. “Op een gegeven moment weet je het niet meer.”

Janette Kruit van Stichting Signi kreeg dinsdag zelf een berichtje van de familie van Emil. Hij was dood gevonden in een afgelegen akker aan de Steenovenweg in Helmond. De 19-jarige man was sinds 11 januari vermist. Een week na zijn vermissing zochten de honden voor het eerst naar Emil.

Geurbron

“We begonnen bij zijn ouderlijk huis in Helmond met een geurbron van hem. Daarna hebben we op plekken gezocht waar hij was geweest of vaker kwam. Allemaal op aanwijzing van de familie”, legt Kruit uit.

Het spoor leidde onder meer naar een van de vrienden van Emil, waar hij een dag voor zijn verdwijning nog was geweest. Vanuit een ander huis in het centrum van Helmond kon een dag later een nieuw spoor worden opgepakt. “Maar het is in die dichte bebouwing heel lastig om een concreet spoor te vinden. Zeker omdat je niet weet hoe oud het spoor is.”

Hopen op gouden tip

De honden raakten het spoor uiteindelijk kwijt op Kasteel-Traverse in Helmond. Twee weken terug werd nog wel gezocht in Mariahout. Daar vonden honden sporen van Emil, maar de man zelf werd niet aangetroffen. “Je hoopt in zo’n zaak altijd op de gouden tip, maar die bleef uit. Op een gegeven moment weet je het niet meer”, verzucht Janette.

Op de afgelegen akker waar Emil werd gevonden, hadden de honden niet gezocht. "Er waren geen aanwijzingen in die richting", aldus Janette. Een politiewoordvoerder laat dinsdag weten dat het lichaam al enkele weken op die plek lag.

Sectie

Over de doodsoorzaak van Emil is nog niets bekend. De politie houdt met alle scenario's rekening. Woensdag wordt sectie verricht op het lichaam.