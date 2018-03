Olifantje geboren in Dierenrijk, park compleet verrast door vroege bevalling

NUENEN - Voor het eerst is een olifantje geboren in Dierenrijk in Nuenen. De bevalling kwam compleet als een verrassing, want olifant Htoo Yin Aye beviel ruim vier maanden te vroeg.

De verzorgers zagen het olifantje dinsdagochtend ineens tussen de vier andere olifanten staan. Het jong maakt het tot nu toe goed. "We hebben op een afstandje kunnen zien dat het olifantje drinkt, dat is een ontzettend goed teken”, aldus Stephan Rijnen, hoofd dierverzorging van de dierentuin.



Echo

De andere olifanten reageren goed op de aanwezigheid van het jong. Het geslacht is nog niet bekend. In januari gaf Dierenrijk een echo vrij. Daaruit bleek al dat het olifantenjong het goed deed. Een olifant heeft een draagtijd van achttien tot twintig maanden.

Htoo Yin Aye was niet voor het eerst drachtig. Twee van haar eerdere jongen Ma Palai en Thuya wonen ook in Dierenrijk. De vader van het pasgeboren olifantje is Sibu, die ook in de dierentuin verblijft.