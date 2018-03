Onno Hoes en Roel van Gurp aan slag als informateur voor nieuwe coalitie Eindhoven

EINDHOVEN - De VVD en GroenLinks zetten zwaar geschut in voor de coalitiebesprekingen in de gemeente Eindhoven. De twee politieke partijen werden bij de verkiezingen van vorige week de grootste en ze mochten beiden een informateur benoemen.

Onno Hoes is door de VVD hiervoor gevraagd en bereid gevonden. Hij was Statenlid en burgemeester van de gemeente Maastricht en is nu waarnemend burgemeester in Haarlemmermeer. GroenLinks heeft Roel van Gurp als informateur benoemd. Hij was jarenlang wethouder in de gemeente Tilburg en is sinds geruime tijd directeur van woningbouwvereniging Casade in Waalwijk.