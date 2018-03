Nog eens acht jaar voor moordenaar van makelaar Gunther Haagen

DEN BOSCH - Manuel van V. uit Tilburg heeft dinsdag ook van het gerechtshof in Den Bosch acht jaar celstraf gekregen. Net als de rechtbank achtte het hof bewezen dat de man overvallen heeft gepleegd in Baarle-Nassau, Bergen op Zoom, Tilburg en Chaam.

De 31-jarige Tilburger zit in Belgiƫ een levenslange gevangenisstraf uit voor de moord op de Belgische makelaar Gunther Haagen in 2011. Toch ziet het hof ruimte om hem nog eens acht jaar op te leggen voor de overvallen, die in hetzelfde jaar zijn gepleegd.