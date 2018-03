Enorme schade door zwaar vuurwerk in brievenbus, 24-jarige man opgepakt

TILBURG - De politie heeft een man opgepakt die ervan wordt verdacht zwaar vuurwerk door de brievenbus van een huis in Tilburg te hebben gegooid. Het ontploffende vuurwerk vernielde de voordeur en de hal. Het klepje van de brievenbus vloog bij de overburen naar binnen.

Het lijkt een wonder dat er in de nacht van 31 december op 1 januari niemand gewond is geraakt in de woning aan de Sibeliusstraat. Tijdens nieuwjaarsnacht werd een brandende Cobra 6 door de brievenbus van het huis gegooid.

Het illegale vuurwerk vernielde de volledige voordeur en de hal van het pand. De klap was toentertijd zo hard dat het klepje van de brievenbus insloeg bij de woning van de overburen.

De politie begon direct met een onderzoek. Ze verhoorden getuigen en deden technisch onderzoek. Het spoor leidde naar de 24-jarige Tilburgse verdachte. Hij werd maandag aangehouden.

Dader en slachtoffers kenden elkaar

Volgens de politie kenden de dader en de bewoners van het huis aan de Sibeliusstraat elkaar. Het is niet precies duidelijk waarom de verdachte het vuurwerk door de brievenbus gooide.

In Nederland is de Cobra 6 verboden. Het is niet bekend waar het illegale vuurwerk vandaan komt. De verdachte zit vast voor verhoor.