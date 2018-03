Jongen (14) die moeder neerstak in Den Bosch krijgt jaar celstraf

DEN BOSCH - De jongen (14) die vorig jaar in september zijn moeder neerstak is dinsdag veroordeeld tot 360 dagen jeugddetentie, waarvan 170 dagen voorwaardelijk. Daar gaat zijn tijd in voorarrest nog vanaf. Concreet houdt dat in dat hij nog tien dagen vast moet zitten. De rechtbank van Den Bosch vindt ook dat hij moet meewerken aan jeugdreclassering en plaatsing in een gesloten jeugdinstelling.

Volgens de rechter is bewezen dat hij zijn moeder wilde doden. Hij stak met een mes in haar arm en buikstreek. De vrouw had een geperforeerde milt, middenrif en een klaplong.

De Afghaanse jongen stak zijn moeder neer in een appartement aan het Hinthamerbolwerk in Den Bosch. Hij was destijds 13 jaar oud. Flatbewoners kregen mee dat het flink mis was in de woning. Ze schoten te hulp en pakten het mes af van de tiener.

Zelfverdediging

Er bleef veel onduidelijk over de steekpartij. Volgens de advocaat van de jongen zou hij, naar eigen zeggen, eerst zijn aangevallen door zijn moeder. Daar is volgens de rechtbank geen bewijs voor.

De verklaring van het slachtoffer, dat zij werd aangevallen, wordt ondersteund door getuigen. Zij zagen de jongen bovenop zijn moeder zitten, die op haar rug in het halletje lag. De jongen had een mes in zijn hand en maakte daarmee stekende bewegingen richting de vrouw.

Tegen de jongen was een jaar jeugddetentie, waarvan een half jaar voorwaardelijk en een proeftijd van twee jaar geëist.