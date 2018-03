Stalker Mr. Probz weet van geen ophouden en valt nu ook de deurwaarder lastig

BREDA - De stalker van Mr. Probz weet van geen ophouden, werd dinsdag duidelijk tijdens een kort geding voor de rechtbank van Breda. De vrouw van 21 belt 's nachts nog steeds ieder uur naar de Tilburgse zanger, vertelde zijn advocaat. De vrouw was niet bij de zitting aanwezig, ondanks verwoede pogingen haar te bereiken.

"Ze wilde niet meewerken. En nu wordt de deurwaarder, die haar de dagvaarding probeerde te overhandigen, ook gestalkt. Ook hij wordt 's nachts door haar gebeld", vertelde de advocaat. De zanger eist een contact- en gebiedsverbod van twee jaar.

Mr. Probz (artiestennaam voor Dennis Stehr) was ook niet bij de zitting. Hij had verplichtingen elders. Hij liet zich vertegenwoordigen door advocaat Royce de Vries. De zanger heeft al anderhalf jaar last van de vrouw. De twee hadden aanvankelijk even vriendschappelijk contact via social media en later ook persoonlijk.

Lees ook: Mr. Probz probeert stalkster van zich af te schudden met rechtszaak

Van dat persoonlijke contact moeten we ons niet te veel voorstellen, volgens De Vries. Maar toch. Op een bepaald moment heeft Mr. Probz voor zijn latere stalker woonruimte geregeld. "Zij was in een afhankelijke positie. Ze had niemand die voor haar kon zorgen. Mijn cliënt heeft toen onderdak voor haar geregeld", legt De Vries uit.

"Maar zij hebben toen helemaal geen contact gehad. Mijn cliënt was lange tijd in het buitenland voor zijn werk. Het contact is verwaterd, maar zij heeft het eenzijdig voortgezet."

'Fine ass mess'

De stalking begon op 13 mei 2016. Toen bracht Mr. Probz het lied 'Fine ass mess' uit. De vrouw dacht dat dat over haar ging. Ze startte een onophoudelijke stroom liefdesverklaringen aan de zanger. Maar Mr. Probz gaf aan dat dat ze hem voortaan met rust moest laten.







Maar dat gebeurde niet. De vrouw zocht Mr. Probz op en heeft hem afgelopen zomer zelfs een keer geslagen. Ze kreeg een gebiedsverbod van drie maanden, maar dat hielp niet.

Steekwapens

Eind december plaatste ze plaatjes van steekwapens bij een foto van Mr. Probz op Instagram en toen was de maat vol: "Mijn cliënt vindt contact met fans en mensen die hem volgen in principe heel prettig", zegt zijn advocaat Royce de Vries. "Maar deze vrouw maakt zo'n inbreuk op zijn privéleven. Hier moet een einde aan komen."

De rechter doet over twee weken uitspraak.