Stemmen niet opnieuw geteld in Eindhoven: 1 stem tekort voor een zetel is geen reden

Een stembureau in Eindhoven. (Foto: ANP)

EINDHOVEN - Eindhoven gaat de stemmen van de gemeenteraadsverkiezingen niet hertellen. Dat werd dinsdag besloten in de gemeenteraad. Het voorstel is verworpen met 24 tegen 21 stemmen. De meeste partijen stemden tegen omdat volgens hen geen onregelmatigheden hebben plaatsgevonden tijdens de verkiezingen.

Eindhoven kon na Bergen op Zoom de tweede Brabantse gemeente zijn waar de stembiljetten opnieuw werden geteld. Het verzoek voor de hertelling kwam van Patrick van der Voort, fractievoorzitter van de Brede Beweging Linksom (BBL). Zijn partij sleepte bij de bekendmaking van de voorlopige uitslag afgelopen woensdag één zetel in de wacht. Althans, zo leek het.

Een dag later bleek bij de restzetelverdeling dat de BBL de zetel moest inleveren aan het CDA. Het verschil was minimaal, minder dan één stem. Dus vroeg Van der Voort om een hertelling. Volgens de partijen die tegen stemden, is het verschil van een zetel geen reden voor een hertelling.

Opvallend detail: de SP stemde verdeeld, waardoor het voorstel geen meerderheid haalde. BBL splitste zich drie jaar geleden af van de SP.

Voorbereidingen

Burgemeester John Jorritsma peilde vorige week al de meningen over de hertelling bij de fractievoorzitters. Hij besloot al voorbereidingen te treffen voor als dat moest gebeuren. Dat blijkt nu dus niet het geval. Ook in Bernheze wordt dinsdag beslist of er een hertelling van de stemmen moet plaatsvinden.