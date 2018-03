Koken met wat anderen weggooien: restpartijen kerstwild en kontjes van tomaten

VEGHEL/BREDA - Op verschillende plekken in Brabant wordt nagedacht over verspilling. Bijvoorbeeld bij het rebelse restaurant Foodguerilla in Breda tot de Verspillingsfabriek in Veghel. Zij geven producten die normaal weggegooid worden een tweede kans.

Rebels en uit idealisme geboren. Het restaurant Foodguerilla in Breda kookt met producten die ‘gered zijn’. Kerstwild, overgebleven na het wildseizoen, restgroentes van en exportbedrijf, eigenaresse Babbe Hengeveld haalt haar ingrediënten overal vandaan. "Tot zeventig procent van waar we mee koken is voedsel dat normaal weggegooid wordt."

Kopjes- en kontjessoep

Ook de Verspillingsfabriek in Veghel is zo’n initiatief. Het initiatief van Bob Hutten draait op reststromen uit de voedselindustrie. "We kunnen hier 4000 kilo aan tomatenkopjes en -konten verwerken," zegt teamleider Jack Duymelinck. "De fastfoodindustrie wil alleen de perfecte plakjes tomaat, de kopjes en konten passen daar niet bij." In de verspillingsfabriek wordt dat restproduct onder meer verwerkt tot pastasauzen en soepen.

Brabant en Nederland zijn het voorbeeld

Bob Hutten ziet het als zijn missie om verspilling tegen te gaan. "Eind van het jaar draait deze fabriek met winst, hier willen we vooral laten zien dat het kan.

Deze hele week is De Kliekjeskeuken op Omroep Brabant te zien. 2018 is in onze provincie het jaar van voedsel, 'We Are Food'. De maand Maart is die van ‘Samen tegen Voedselverspilling.’ Omroep Brabant zendt daarom de serie De Kliekjeskeuken uit.

Een derde van al het voedsel verdwijnt ergens in de voedselketen in de container. Dat is 1,3 miljard ton wereldwijd, ieder jaar. Er is veel winst te halen in de industrie, in de supermarkten en bij de consument. Die winst, die verandering in ons voedselsysteem komt deels uit Brabant!