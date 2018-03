'Je gaat er een beetje van houden', bronzen geitjes in Bergen op Zoom zijn terug van weggeweest

BERGEN OP ZOOM - Na jaren afwezigheid staan ze weer op hun stek. De twaalf bronzen geitjes aan de Boulevard in Bergen op Zoom. In 2011 werden vijf geitjes van het kunstwerk gestolen en korte tijd later zwaar beschadigd terug gevonden bij een handelaar. De afgelopen jaren werden de bronzen beestjes opgeknapt. Ze staan nu weer zo goed als nieuw te glanzen aan de Binnenschelde.

Peter Pel is dinsdag bezig met het aanharken van de net geplaatste beeldjes. "Het begint op echt werk te lijken", lacht Pel. Hij is één van de restaurateurs van de Bergse beeldenwacht die zich de afgelopen jaren over de geitjes ontfermde. "Het was een hele klus. De poten van de terug gevonden beelden waren afgezaagd. We hebben nieuwe mallen laten maken en de ontbrekende delen opnieuw laten gieten", legt Pel uit.



Cultureel erfgoed

Het kunstwerk Geiten is van de Amsterdamse kunstenaar Joseph Semah en verwijst naar de Geit van Mie d'n Os. Tijdens carnaval het symbool bij uitstek in de stad. "De geitjes zijn gemaakt door Semah maar ze voelen een beetje als onze petekinderen", vertelt Peter Pel. "Ze heten nog net niet Anna 1 en Anna 2 maar we hebben ze allemaal veelvuldig aangeraakt; hun poten, staartjes en hoorntjes. Op een gegeven moment weet je precies bij welk geitje er wat moet gebeuren".



Om te voorkomen dat dieven weer met de geitjes aan de haal gaan zijn ze nu electronisch beveiligd. Peter Pel: "Zodra er iemand aan probeert te zagen, gaat er op mijn telefoon een alarm af".



Na zeven jaar staan de geitjes nu weer op hun paasbest op de plek waar ze in 1999 geplaatst werden. "Je gaat toch er toch een beetje van houden", aldus Pel die ondertussen stevig verder harkt: "Vooruit met de geit".