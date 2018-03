Emma lustte geen gekookte aardappels, haar drie kinderen smullen nu van haar aardappelkoekjes

FIJNAART - Van ieder kliekje valt nog makkelijk wat te maken, dat bewijst Emma Tak uit Fijnaart. Als moeder van 3 kinderen staat zij per dag minstens 2 uur in de keuken en de restjes weggooien vind ze enorm zonde. Haar tips helpen je veel bewuster met voedselverspilling omgaan.

Emma werd al jong creatief met ingrediënten. Omdat haar moeder elke dag eenvoudig kookte, ging ze vaak naar haar oma om daar zelf aan de slag te gaan. Daar trok ze de hele koelkast leeg en probeerde van alles uit.

Omdat ze toen zoveel uitprobeerde is ze nu enorm vindingrijk met het verwerken van kleine restjes eten in andere gerechten. Haar aardappelkoekjes zijn favoriet. Toen ze 12 was bedacht ze die al, omdat ze geen gekookte aardappels lustte. Dus bedacht ze een manier waarop ze de restjes van haar ouders wel op kon eten. Die koekjes zijn nu ook favoriet bij haar eigen kinderen.

Smoothies en snacks

Van nasi, bami of kipsaté maakt ze snacks, overrijp fruit verdwijnt in een smoothie, rijst kookt ze in tot rijstepap en zelfs het ei om de appelflappen mee te bestrijken wordt hergebruikt. Dat restje doet ze samen met wat groenten in een bakvormpje om eimuffins mee te maken.

Telkens weer een nieuwe recept bedenken is voor Emma de uitdaging: "Het is niet dat dat ei nou zoveel waard is en dat ik dat niet kan missen, maar ik vind het gewoon veel te zonde om het weg te gooien. Het blijft voor mij een uitdaging om echt van alles iets te maken.

