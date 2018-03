Poep spuit uit het toilet terwijl Lotte (18) erop zit: 'Het kwam bijna tot aan het plafond'

EINDHOVEN - Het zal je maar gebeuren. Lotte (18) zat op het toilet toen de poep omhoog spoot. Ze zat helemaal onder. Het gebeurde dinsdagochtend tijdens werkzaamheden aan het riool in de Goudsbloemstraat in Eindhoven.

"Ik hoorde een raar geluid. Het water borrelde", vertelt Lotte. Ze bedacht zich geen moment en sprong van het toilet af. "Het spoot eruit! Het kwam bijna tot aan het plafond. Ik moest meteen overgeven." Een fontein van rioolwater kwam uit haar wc. Ook alle wastafels maakten een borrelend geluid.

Stank

Ze rende meteen het toilet uit. "Ik zat helemaal onder. Ik gooide al mijn kleren meteen in de was." Lotte sprong meteen onder de douche. Heel het huis stinkt. Het gezin zat urenlang in de stank, want een schoonmaakploeg komt dinsdagavond pas om de boel op te ruimen. "Dit gaan we dus zelf echt niet opruimen."

Het gezin baalt vooral dat de werkzaamheden volgens hen niet goed waren aangekondigd. "We weten hier niets van. Dit had niet hoeven gebeuren als dit goed was bekendgemaakt. Dan hadden we het toilet niet gebruikt."

Het probleem speelde in meerdere huizen in de straat. De gemeente Eindhoven laat in een reactie weten: "We vinden het heel vervelend wat er gebeurd is. We zoeken uit hoe dit heeft kunnen gebeuren. Gekeken wordt hoe we de communicatie kunnen verbeteren."  Volgens onderaannemer is het een probleem dat vaker voor kan komen, als het riool onder druk wordt gezet. "Het is aan de gemeente om dit goed aan te kondigen."