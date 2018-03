Eddy (36) is homo en wil vader worden, reacties van vrouwen stromen binnen

TILBURG - Eddy Smits (36) uit Tilburg heeft een bijzondere oproep gedaan op Facebook. Hij is op zoek naar een vrouw die samen met hem een kind wil krijgen. Die vraag is niet aan dovemansoren gericht: Eddy heeft al verschillende serieuze reacties gekregen.

"Deze wens heb ik al lang, maar als homo is dat iets lastiger dan normaal gesproken", schrijft hij. Weken heeft hij nagedacht of hij zijn vraag op Facebook zou zetten. Nu het er een dag op staat, wordt hij overstelpt met positieve reacties.

"Het gaat zo hard, ik kan het gewoon niet meer bijhouden”, vertelt Eddy. Zijn bericht is honderden keren gedeeld en de reacties onder zijn bericht op Facebook blijven binnenstromen. “Ik ben overrompeld. De reacties die binnenkomen zijn zo lief en zo mooi en dat blijft maar doorgaan! Dat geeft hoop en vertrouwen.”

'Al zeker vijftien vrouwen'

“Die komen binnen via Messenger. Ik heb er nog niet echt naar kunnen kijken, maar ik denk dat er zich al vijftien vrouwen hebben gemeld. Daar zat er in ieder geval één uit Tilburg bij. En dat is mooi, want ik weet wel zeker dat het iemand moet zijn uit Tilburg of omgeving.”

Eddy weet al zeven jaar zeker dat hij een kinderwens heeft. “Het gaat in golven. Soms zakt het wat weg, maar als er dan weer iets gebeurt in je omgeving, dat er bijvoorbeeld iemand een kind krijgt, dan heb ik dat gevoel weer heel sterk.”

Bijzondere zoektocht

Dat het een bijzondere zoektocht is beseft de Tilburger. Met de moeder zal hij via het kind de rest van zijn leven verbonden blijven. “Het is heel lastig. Het is geen gangbare manier. Je bent niet op zoek naar iemand om vrienden mee te worden of een relatie mee te krijgen, maar wel een kind.

Het is dus wel belangrijk dat je een klik hebt en dat je over bepaalde zaken hetzelfde denkt. Je moet zeker weten dat wat er ook gebeurt, dat je er samen uit gaat komen.” En daarom wil Eddy er ook goed de tijd voor nemen. “Dit moet je zorgvuldig doen.”