Vissers vinden dode man in Ertveldplas in Den Bosch, onduidelijk wie het is

DEN BOSCH - In de Ertveldplas in Den Bosch hebben vissers maandagavond een dode man gevonden. Het is nog niet duidelijk wie de man is en wat er met hem is gebeurd. De man lag volgens de politie ‘al langere tijd' in het water.

Rond acht uur meldden vissers dat ze het lichaam zagen drijven, meldt de politie dinsdag. Een eerste schouw in het mortuarium leverde geen details op over de doodsoorzaak of identiteit van de man. Woensdag vindt daarom een sectie bij het NFI in Den Haag plaats op het lichaam.

De politie roept mensen op om zich te melden, als ze meer denken te weten over de gevonden man of iets opvallends hebben gezien rondom de Ertveldplas.