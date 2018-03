Dankzij wonderdokter kan Etienne Bax twee dagen na sleutelbeenbreuk alweer met zijn armen zwaaien

BERGEIJK - Etienne Bax staat twee dagen nadat hij zijn sleutelbeen brak alweer druk te bewegen met beide armen. Het liefst had de coureur uit Bergeijk komend weekend alweer in actie gekomen tijdens een wedstrijd in de strijd om het Nederlands kampioenschap. Het wordt een weekje later, tijdens de Grand Prix in Frankrijk. Met dank aan een specialist uit België en een wonderdokter uit Vught.

“Heel erg jammer”, zegt Bax over zijn gebroken sleutelbeen. “We kwamen van de dertigste positie terug naar vier, in zestien minuten racetijd. Het gevoel was goed, het rijden ging super. Maar toen kwam een stomme crash. We hebben ons best wel bezeerd. Ik heb mijn sleutelbeen gebroken en de bakkenist heeft drie ribben gebroken.”





Diezelfde dag werd alles in werking gesteld om nog in de avond geopereerd te worden, door dokter Toon Claes. “Hij heeft een hart voor de motorsport. Hij was aan het fietsen, ergens in België. We hebben hem eigenlijk van de fiets af gebeld. Hij is direct naar het ziekenhuis gekomen en heeft een groepje mensen bij elkaar gezocht. Op die manier kon ik zondag om acht uur al geopereerd te worden.”

Herstel

Voor Bax is het nu niet vier weken een mitella aan en dan ter controle terug naar het ziekenhuis. “Nee. Ze hebben het bewust vaster gezet dan normaal. Ik wilde eerst eigenlijk komend weekend meedoen in Valkenswaard. Met een beetje pijn rijden is niet erg. Maar de Grand Prix is het belangrijkste. In principe groeit het in vier dagen aan elkaar. Maar bij de minste of geringste stoot is het mis, dat is fataal voor de Grand Prix. Het belangrijkste is om over twee weken weer top te zijn.”

Vanaf woensdag gaat Bax aan de slag met lasertherapie. Maandagavond ging hij langs bij Cor van Wanrooij, door de motorcrosser omschreven als ‘wonderdokter’. “Die heeft alle spieren losgemaakt. Hij is 82 jaar, doet het voor de eer. Ik zag daar ook wedstrijdshirts van Bauke Mollema en Sven Kramer hangen. Alle grote jongens komen daar.”





Wereldkampioen

Bax is de regerend wereldkampioen zijspancross. Die titel verdedigen kan ondanks de blessure nog steeds. “Natuurlijk is er concurrentie, maar ik zie het nog zonnig in. Ik ben heel blij dat dit in de eerste wedstrijd gebeurde, nu is er nog iets om voor te strijden. De motivatie is er en met een beetje geluk is de titel nog niet ut handen.”