1 stem tekort voor zetel is genoeg reden voor hertelling alle stemmen in Bernheze

BERNHEZE - Alle stemmen die vorige week woensdag zijn uitgebracht tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Bernheze worden opnieuw geteld. Dat is dinsdagavond besloten. Alle partijen waren het hiermee eens.

De SP vroeg om een hertelling, omdat de partij door een minimaal verschil één zetel moest inleveren. De gemeente begint woensdagochtend om acht uur met hertellen. De definitieve uitslag wordt donderdagochtend bekend gemaakt.

LEES OOK: Bernheze gaat alle stemmen hertellen

Ook in Bergen op Zoom worden alle stemmen opnieuw geteld. In Eindhoven is na discussie besloten dat de stemmen niet opnieuw geteld worden.