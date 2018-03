'Het was een heel moeilijk veld', Jong Oranje wint maar moeizaam van Jong Andorra

EINDHOVEN - Jong Oranje heeft dinsdagavond met 1-0 gewonnen van Jong Andorra. Bij de Nederlandse ploeg stonden drie PSV'ers in de basis, een vierde kwam als invaller binnen de lijnen tijdens de EK-kwalificatiewedstrijd.

"Het was heel moeizaam", zei aanvoerder Bart Ramselaar kort na afloop van de wedstrijd voor de camera van Fox Sports. De PSV-middenvelder stond samen met zijn ploeggenoten Pablo Rosario en Steven Bergwijn in de ploeg. Sam Lammers kwam meteen na de rust binnen de lijnen.





'Winst telt'

Door de winst komt Oranje op elf punten uit zes duels. Engeland staat eerste, met twee punten meer dan Nederland. De Engelsen hebben bovendien een wedstrijd minder gespeeld. Winnen was dinsdag dan ook noodzaak. "Ja, het belangrijkste was dat we hier weggaan met drie punten. Dat telt. We hebben een belangrijke uitslag neergezet."

Ramselaar was betrokken bij het enige doelpunt van de wedstrijd. Hij kreeg een vrije trap, niet ver buiten het strafschopgebied. NEC-speler Arnaut Groeneveld schoot die vervolgens fraai binnen.





'Moeizaam'

Kort na rust zette Ramselaar Bergwijn vrij voor het doel van Jong Andorra. Oog in oog met de goalie schoot de PSV-aanvaller wild op zijn tegenstander. Verder waren er weinig kansen te noteren voor de Nederlandse ploeg.

"We wisten dat de omstandigheden niet makkelijk zouden zijn, we moeten scherp zijn. Het was echt heel moeizaam. Het was een heel moeilijk veld, maar dat mag geen excuus zijn", aldus Ramselaar.