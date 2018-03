Yusuf (17) uit Tilburg wordt al ruim een maand vermist

TILBURG - De 17-jarige Yusuf Osman uit Tilburg wordt sinds februari dit jaar vermist. De politie plaatste dinsdag een oproep, in de hoop tips te krijgen.

Yusuf vertrok op zaterdag 17 februari. Sinds die dag ontbreekt ieder spoor van hem. De politie denkt dat hij naar Engeland is gegaan. Het is niet duidelijk waarom hij weg is gegaan.

De jongen is van Somalische afkomst. Hij is slank en heeft 'flaporen'. Hij is ongeveer 1,65 meter lang.