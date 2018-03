Henk van Gerven (SP) terug in Tweede Kamer, want Nine Kooiman gaat zich op haar moederschap richten

OSS - Henk van Gerven gaat terug naar de Tweede Kamer. Hij vervangt Nine Kooiman, die na bijna acht jaar afscheid neemt omdat ze vorig jaar moeder is geworden en daar meer tijd aan wil besteden. Van Gerven was van 2006 tot 2017 al Tweede Kamerlid voor de SP. Na precies een jaar mag hij dus weer op het pluche zitten.

Bij de Tweede Kamerverkiezingen van vorig jaar stond Van Gerwen als zeventiende op de lijst en kwam niet in de Kamer. Zijn terugkeer kwam geheel onverwachts. "Ik kreeg zondag een telefoontje van Lilian Marijnissen met het verzoek", zegt de SP'er. "Het overrompelt mij wel een beetje. Maar ik heb tien jaar lang met hart en ziel in de Tweede Kamer gewerkt. Toen ik het vorig jaar net niet haalde was dat toch wel even slikken. Mooi dat ik weer aan de slag kan."

Raadslid

Henk van Gerven, die momenteel voorzitter is van de SP in Oss, werd bij de gemeenteraadsverkiezingen vorige week gekozen als raadslid. "Dat raadslidmaatschap is tijdelijk", zegt Van Gerven. "Als de nieuwe coalitie tot stand is gekomen en alles netjes is afgerond ga ik weer uit de raad." Het voorzitterschap blijft van Gerven combineren met zijn werk in de Kamer.

Van Gerwen werkte 25 jaar als huisarts op Ons Medisch Centrum. Ook was hij jarenlang wethouder in Oss.