Gewapende mannen overvallen huis in Rosmalen en bedreigen de bewoners

ROSMALEN - Vier gemaskerde mannen zijn dinsdagavond een huis binnengedrongen aan de Graafsebaan in Rosmalen. Ze bedreigden de vier aanwezige bewoners met een wapen.

De overval gebeurde rond elf uur. De daders zijn gevlucht. Niemand is gewond geraakt. Het is niet duidelijk of de daders iets hebben buitgemaakt.



De politie is bezig met een buurtonderzoek en roept getuigen op zich te melden.