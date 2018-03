'Dit is geen fusie, dit is een annexatie', woede om fusieplannen Nuenen tijdens informatieavond

NEDERWETTEN - “Mensen in Eindhoven willen graag in Nuenen wonen, maar andersom helemaal niet.” Een vrouw, wonend in Nederwetten, is er duidelijk over. Nuenen moet niet bij Eindhoven. Het is de toon tijdens een informatieavond in Nederwetten over de fusieplannen van de gemeente Nuenen en de gemeente Eindhoven.

De informatieavond is de eerste in een reeks van avonden die de provincie houdt in de kernen van Nuenen. De provincie wil dat de gemeente Nuenen ophoudt te bestaan omdat het bestuur er niet op orde is.

Een fusie, zo mocht het volgens veel Nederwetters tijdens de informatieavond niet genoemd worden. “Dit is een annexatie”, wordt er geroepen. “Dat woordje fusie is gewoon het verkooppraatje dat ze hebben om ons in te pakken. We worden dan gewoon een wijk van Eindhoven. Eindhoven wil onze grond hebben”, zegt een inwoner.

Een vrouw vult hem aan: “Het gaat Eindhoven om de grond en Van Gogh. Dat moet niet gebeuren. Zo goed staat Eindhoven er ook niet voor. Mensen in Eindhoven willen graag in Nuenen wonen, maar andersom niet.”

'We worden straks niet meer gehoord'

Toch zitten er niet alleen tegenstanders in de kantine van de voetbalclub. “Ik vind dat Nuenen zo snel mogelijk samen moet gaan met Eindhoven”, vertelt een man. “Het bestuurlijk onvermogen in Nuenen is heel groot.” Maar bang om je identiteit kwijt te raken? “Ik ben erg betrokken bij het gemeenschapsleven in Nederwetten. En het ligt aan de mensen of je het behoudt, niet aan de gemeente.”

Bij de informatieavond, waar zo’n dertig mensen naartoe kwamen, was ook Piet Renders van de dorpsraad. Hij maakt zich vooral zorgen over of er nog wel genoeg aandacht blijft voor Nederwetten. “Waar wij bang voor zijn als kleine kern Nederwetten is dat we niet meer gehoord worden. Een dorpje van 865 inwoners wordt in een gemeentehuis ver weg niet gehoord is onze beleving”, zegt hij.

Bestuurlijke bende

Gedeputeerde Anne-Marie Spierings zegt dat de fusie echt nodig is. “We hebben serieuze zorgen over de bestuurskracht van Nuenen. We gaan dus met dit proces door. We vinden het wel belangrijk dat er een nieuwe gemeente komt die er voor alle inwoners is. Zeker ook voor de mensen van Nederwetten.”

De volgende informatieavonden staan gepland op 9 april (Gerwen), 10 april (Eindhoven) en 11 april (Nuenen/Eeneind).