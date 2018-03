Angst voor invloed van Scientology-achtige sekte bij school in Veldhoven

VELDHOVEN - Democratische scholen lopen het risico om geïnfiltreerd te worden door mensen die Avatar aanhangen, een sektarische club die gedachtegoed heeft dat lijkt op Scientology. Die waarschuwing gaf het meldpunt Sektesignaal op basis van onderzoek van het programma De Monitor. De school DOE040 uit Veldhoven is een van de zes genoemde scholen. Maar zelf zegt de school er niks mee te maken te hebben.

De Monitor kwam erachter dat er op een democratische school in Soest zes mensen werken die aanhanger van Avatar zijn. Ook zou er actief geprobeerd zijn om het Avatar-gedachtegoed te verspreiden binnen de school. Volgens het programma zouden ook bij vijf andere democratische scholen Avatar-aanhangers betrokken zijn, waaronder DOE040 uit Veldhoven.

Democratische scholen zijn particuliere instellingen die erom bekend staan dat ze leerlingen veel vrijheid geven. Vaak komen er kinderen terecht die op andere middelbare scholen niet tot hun recht kwamen.

Avatar Master

Avatar 'voldoet aan kenmerken van een destructieve sekte’, zei expert Rick Alan Ross eerder tegen De Monitor. De sekte zou duizenden euro's aan opleidingskosten eisen van leden en families uit elkaar drijven. De leider, een voormalig Scientology-aanhanger uit de Verenigde Staten, zou bovendien een 'autoritaire leider' zijn.

Een van de initiators van DOE040 is een aanhanger van het Avatar-gedachtegoed. Hij noemt zichzelf op sociale media Avatar Master. Ook geeft hij volgens de site Avatar-Academy cursussen.

Maar even betrokken

Eric Mijnster van DOE040 bevestigt in een reactie dat een van de mensen die betrokken is bij de start van de school een ‘afgeronde Avatar-training’ heeft. Maar de man werkt niet meer op de school. "Lang is hij niet bij onze school betrokken geweest, alleen het voorbereidende jaar."

Ook ontkent Mijnster dat er op de school iets met het Avatar-gedachtegoed gedaan wordt. "Er worden geen technieken uit Avatar-cursussen toegepast op DOE. Het verband tussen DOE en Avatar raakt kant noch wal." Volgens Mijnster staat de school op het punt om een klacht in te dienen tegen De Monitor bij de Raad voor de Journalistiek vanwege de 'journalistieke werkwijze'.

Geen misstappen

Meldpunt Sektesignaal bevestigt dat het goed mogelijk is dat er geen misstappen zijn begaan op de scholen, waaronder DOE040. Wel zegt het de waarschuwing van De Monitor zeer serieus te nemen en dat er absoluut een risico is op misstanden. Bij het meldpunt kunnen anoniem klachten worden ingediend.