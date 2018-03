Windscherm van de TU/e moet van Kjeld Nuis vandaag de snelste man op schaatsen ooit maken

ZWEDEN - Na weken koortsig voorbereiden is het zover. Schaatser Kjeld Nuis gaat woensdag proberen de snelste man ooit op schaatsen te worden. Hij wordt daarbij geholpen door een speciaal windscherm dat is ontworpen door de Technische Universiteit (TU/e) in Eindhoven.

“De bedoeling is om hem letterlijk uit de wind te houden”, zegt Bert Blocken, hoogleraar Bouwkunde aan de TU. Het scherm dat zijn team heeft ontworpen is drie meter breed en hangt achter een auto die voor Nuis gaat rijden. “We willen een slipstream creëren waar hij volledig in zit. Door de lage weerstand kan hij zo veel hogere snelheden halen.”

De baan in Zweden waar Nuis zijn recordpoging gaat doen, is 1500 meter lang zonder bochten. Hij werd al een keer eerder gebruikt. Toen haalde Bram Smallenbroek 62 kilometer per uur. Maar die had geen windscherm.

Honderd kilometer

Blocken verwacht dat zijn windscherm gepaard met de deelname van olympisch kampioen Nuis kan zorgen voor snelheden die hoger liggen dan honderd kilometer per uur. “We hebben verschillende simulaties en tests in de windtunnel gedaan. Daar blijkt uit dat hij theoretisch nog veel harder dan honderd kilometer per uur moet kunnen rijden. Maar dat is theorie. Je weet niet hoe moeilijk het schaatsen is op die snelheden.”