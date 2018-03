Willem II verlengt contract van goaltjesdief Bartholomew Ogbeche niet

TILBURG - De wegen van Willem II en Bartholomew Ogbeche en Thom Haye lijken te scheiden. De opties in hun contracten worden voorlopig niet gelicht. De spits en middenvelder zijn daarom vrij om te onderhandelen met een andere club.

Ogbeche is dit seizoen met negen doelpunten belangrijk voor de club uit Tilburg. Dat zijn contract nu niet wordt verlengd, betekent niet dat de deur definitief dicht is. Later dit seizoen kan alsnog een contractaanbieding volgen. Dat geldt ook voor Haye.

Contracten

Darryl Lachman, ook basisspeler bij de Tilburgers, zit in hetzelfde schuitje. De aflopende contracten van Asumah Ahubakar en Stefan van der Lei worden evenmin verlengd.

Willem II spreekt later nog met Andreias Calcan (verhuurd aan FC Dordrecht) en Etien Velikonja.