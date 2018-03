Verdachte van gewelddadige woningoverval op bejaarde vrouw in Bladel opgepakt

BLADEL - De politie heeft een 24-jarige man aangehouden die wordt verdacht van de gewelddadige overval op een oude vrouw in Bladel vorig jaar. De man werd woensdagnacht rond vijfuur opgepakt in zijn woning in Breda.

De man zou samen met een 25-jarige man de overval hebben gepleegd. De medeverdachte werd echter in januari dood gevonden in een woning aan de Roeselarestraat in Breda.

Ernstig gewond

Het 78-jarige slachtoffer raakte bij de overval in september 2017 in haar woning aan de Rondweg in Bladel ernstig gewond. Ze lag na de overval uren alleen in haar woning. De politie zette toen direct een groot aantal rechercheurs in op zoek naar de daders.

Toch bleef de zaak lange tijd een raadsel voor de politie. Er werd onder andere in Opsporing Verzocht aandacht aan de zaak besteed. In januari kwam de politie met een bericht naar buiten dat er nieuwe aanwijzingen waren in het onderzoek. Toen werd bekend dat de daders mogelijk een link zouden hebben met de Rabobende. Die bende pleegde vorig jaar een reeks overvallen in Roosendaal, Venlo en Zundert

Link Rabobende

De politie laat nu weten dat het de 24-jarige verdachte al langer in het vizier had. Verder bevestigt de politie dat de aangehouden man een link heeft met de Rabobende. Hij zou een bekende zijn van de bendeleden die in 2017 werden opgepakt.

Lange tijd moest de politie gissen naar het motief van de overval omdat er geen spullen uit het huis leken te missen. Over dat motief kwam al eerder dit jaar al meer duidelijkheid: “Uit ons onderzoek bleek dat het slachtoffer enkele maanden eerder een groot geldbedrag bij de bank had opgenomen. Het is heel goed mogelijk dat de daders dit wisten." zo vertelde de onderzoeksleider al in januari. Toen werd ook al de link met de eerdere reeks overvallen gelegd.