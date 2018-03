Paasweekend aan de frisse kant, maar het blijft wel droog

EINDHOVEN - Aan het weer van woensdag maken we weinig woorden vuil. Het gaat langdurig regenen en daar zullen we het mee moeten doen. Belangrijker is het weer tijdens het paasweekend. De conclusie: warm wordt het allerminst, maar er zal gelukkig nauwelijks regen vallen.

Volgens Tom van der Spek van MeteoGroup wordt het ‘geen fameuze’ Pasen als het om het weer gaat. Toch is er geen reden om te treuren. Het goede nieuws is namelijk dat weinig regen is voorspeld tijdens de vrije dagen.

Vrijdag wordt een best aardige dag. De temperatuur komt overdag uit op 11 tot 12 graden. Af en toe laat de zon zich zien, maar in de loop van de dag neemt de bewolking toe. “Dan is er kans op een klein buitje”, aldus Van der Spek.

'Magertjes'

Zaterdag wordt een zeer bewolkte dag, maar het blijft wel overwegend droog. Het wordt maximaal 11 graden. Eerste Paasdag is ‘de temperatuur niet om over naar huis te schrijven’. Volgens Van der Spek moeten we tevreden zijn met een graad of 9. Een dag later, op Tweede Paasdag, schommelt de temperatuur tussen de 8 en 10 graden. “Dat is echt magertjes.”

LEES OOK: Drukke avondspits trapt paasweekend af, ANWB waarschuwt voor files

De duizenden bezoekers van Paaspop in Schijndel kunnen hun regenpak dus thuis laten. Een jas of lekker dikke trui is geen overbodige luxe. En wie blijft overnachten op de camping, moet rekening houden met frisse nachten. Zeker op zaterdag- en zondagnacht daalt het kwik naar 1 tot 2 graden.