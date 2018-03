Zwaargewonde bij werkzaamheden aan gasleiding Sprang-Capelle, slachtoffer met spoed naar ziekenhuis

SPRANG-CAPELLE - Bij een ongeluk op de Tilburgseweg in Sprang-Capelle is woensdagochtend een man gewond geraakt. Tijdens graafwerkzaamheden een leiding geraakt.

Hoe de man gewond is geraakt, is niet duidelijk. Het slachtoffer is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Gezien de ernst van het ongeluk werd ook een traumahelikopter opgeroepen. De trauma-arts begeleidde het slachtoffer in de ambulance naar het ziekenhuis.

Monteurs van Enexis zijn aanwezig om het gaslek te dichten. Ongeveer zeven aansluitingen zitten zonder gas. Volgens een woordvoerder gaat dit enkele uren duren. De Tilburgseweg in de richting van Sprang-Capelle afgesloten.