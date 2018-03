Wist CDA-penningmeester van megadrugslab in zijn schuur? Vandaag komt justitie met eis

DEN BOSCH - Wist CDA-penningmeester Wim van der P uit Leende echt niks van een megadrugslab op zijn boerenerf of is hij betrokken bij de miljoenenproductie van drugs? De rechter buigt zich woensdag over de zaak.

Op 23 februari 2017 ging de politie naar het boerenerf aan de Hoogeindseweg, op zoek naar een hennepkwekerij. Die kwekerij werd gevonden, maar er was nog veel meer. In een loods bleek een groot laboratorium verstopt, een van de grootste drugsfabrieken van Nederland.

Miljoenen

Met de chemicali├źn die daar voorradig waren, kon 4000 kilo amfetamine en 1000 kilogram MDMA gemaakt worden. De gevonden MDMA was goed voor het maken van zes miljoen xtc-pillen, met een straatwaarde van 32 miljoen euro. De aangetroffen amfetamine was 18 miljoen waard

Van der P. werd samen met zijn vrouw en zoon opgepakt. Zijn gezin werd al snel weer vrijgelaten. Van der P. zat twee maanden in voorarrest. Het terrein werd door de burgemeester een half jaar gesloten, inclusief het woonhuis van de familie.

Carnavalsclub gedupeerd

De vondst van het drugslab had destijds ook grote gevolgen voor carnavalsvereniging De Lolmakers. Zij waren druk aan het werk aan hun carnavalswagen in een bouwtent naast de ruimte waar het drugslab werd ontdekt. De bouwers moesten meteen van het terrein af. Hun carnaval viel in het water. Ze mochten twee dagen na de inval hun spullen wel van het erf halen, maar toen was het te laat om de carnavalswagen nog op tijd af te krijgen.

Van der P. ontkent iets te hebben geweten van het drugslab. De loods was verhuurd en hij zegt dat hij nooit iets van de enorme drugsfabriek heeft gemerkt. De rechter zal in het proces moeten vaststellen of deze verklaring van de verdachte geloofwaardig is.