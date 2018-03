Dronken man rijdt bejaarde fietser dood: half jaar cel geëist

BREDA - Een man uit Zegge moet als het aan het openbaar ministerie ligt een half jaar de cel in voor het veroorzaken van een dodelijk ongeval. Het OM acht bewezen dat hij in oktober vorig jaar een 75-jarige fietser uit Oudenbosch heeft doodgereden op de Zeggeweg in Oudenbosch. De automobilist had drie keer zoveel gedronken als is toegestaan.

Het ongeluk gebeurde op 9 oktober 2016. Het slachtoffer was op bezoek geweest bij een van zijn zonen in Roosendaal. "Als de treinen naar Roosendaal die dag gereden hadden, was dit nooit gebeurd," zei schoondochter Monique Vissers in de verklaring die ze namens de familie voorlas.



Kenmerk van dronkenschap

Net als de officier van justitie haalde ze fel uit naar de verdachte die 'willens en wetens teveel risico heeft genomen door met teveel alcohol op achter het stuur te kruipen." De man (47 jaar) uit Zegge had ongeveer zes flesjes Grolsch gedronken, maar achtte zich desondanks nog in staat om te rijden. "Dat is nou juist een van de kenmerken van dronkenschap", betoogde het OM. "Mensen worden er overmoedig van."









Volgens het OM heeft de man onder invloed van alcohol een bocht in de Zeggeweg gemist en reed hij zo de fietser aan. Behalve de celstraf legde het OM de man ook 18 maanden ontzegging van de rijbevoegdheid op. Met het oog op zijn beroep, de verdachte werkte tot aan het ongeluk als vrachtwagenchauffeur, is een jaar daarvan voorwaardelijk. Omdat hij meteen na het ongeluk zijn rijbewijs moest inleveren en dat pas in april weer terugkreeg, heeft hij de onvoorwaardelijke rijontzegging van zes maanden feitelijk al erop zitten.



Man is bereid tot werkstraf

Advocaat mr. Gulickx vroeg de rechtbank om rekening te houden met het feit dat de verdachte na het ongeluk ook zijn baan en inkomen is kwijtgeraakt. "Hij is bereid tot een werkstraf, dus een werkstraf met een voorwaardelijke celstraf zou meer op zijn plaats zijn."



De rechtbank komt op 11 april met de uitspraak.