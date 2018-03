Het hertellen van de stemmen in Bernheze is begonnen: 'Het blijft mensenwerk'

HEESCH - In verzegelde enveloppen in verhuisdozen kwamen ze de raadszaal van de gemeente Bernheze binnen. De stembiljetten van de gemeenteraadsverkiezingen. Woensdagmorgen om 8 uur, één week na de gemeenteraadsverkiezingen, begon het hertellen van de stemmen. Dat is op verzoek van de SP, die bij de eerste uitslagen vier zetels kreeg en bij de definitieve telling opeens drie zetels.

"Dit heb ik in dertig jaar tijd nog nooit meegemaakt en ik denk dat er wel goed is geteld", zegt gemeenteambtenaar Joosten die de hertelling coördineert. Hij is niet blij met de hertelling: "Het geeft een hoop werk en rumour, maar het is en blijft mensenwerk, dus er kan iets mis zijn gegaan". Het gaat in Bernheze om een restzetel die eerst naar de SP ging en uiteindelijk naar het CDA. Bij de verdeling van die zetel kunnen een paar stemmen het verschil maken.



Democratie

Volgens SP raadslid Cor van Erp is het in het belang van de democratie dat er een hertelling is. De SP zegt dat het om één stem gaat die het verschil kan maken. "Bij de eerste uitslagen kregen wij vier zetels. Toen ik vrijdag werd gebeld dat het er toch maar drie werden, toen zakte ik door de grond", zegt van Erp.



De gemeenteraad van Bernheze besloot, op verzoek van de SP, unaniem tot een hertelling: "Het kan er hier in het debat hard aan toegaan, maar partijen gaan elkaar niet dwarszitten. De VVD zei, als het ons was overkomen wilden wij ook een hertelling", zegt van Erp. Donderdagmorgen om 9 uur wordt de defintieve uitslag bekend gemaakt. Die is dan ook helemaal definitief, want nog eens een hertelling is niet toegestaan.