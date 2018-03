EINDHOVEN - Mary Fiers wordt lid van de Eerste Kamer. De oud-wethouder van Eindhoven volgt Jannette Beuving op, die de overstap maakt naar het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.

Fiers laat via Twitter weten dat ze haar functie ‘ontzettend eervol’ vindt. “Ik heb er zin in”, voegt ze daar nog aan toe.

De in Bladel geboren Fiers was van 2006 tot 2013 wethouder voor de PvdA in Eindhoven. Haar portefeuille was wonen en volkshuisvesting. Sinds 2002 was ze lid van de gemeenteraad.

Ervaren

“Met Mary krijgen we er wederom een ervaren politica bij, die bovendien ook goed thuis is op vele beleidsterreinen”, laat fractievoorzitter André Postema weten in een verklaring.