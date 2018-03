Unieke spektakelopera over Van Gogh in het Evoluon in Eindhoven

EINDHOVEN - ‘Vincents Homeland’, zo gaat hij heten. Een nieuwe, grootse spektakelopera die in 2020 in première zal gaan in het Evoluon in Eindhoven. De organisatie achter de opera heeft hiervoor een intentieverklaring getekend met de gemeente Eindhoven, die de opera ook deels zal betalen. Een aantal grote namen uit de kunstwereld heeft zich al verbonden aan de productie.

De opera zal net als de razend succesvolle musical Soldaat van Oranje op één locatie worden gespeeld. Daarbij zal nadrukkelijk gebruik worden gemaakt van de locatie als decor voor de voorstelling. “Het gebouw leent zich heel goed voor zo’n speciale theatersetting”, zegt kunsthistoricus Gerard Rooijakkers, die de libretto – het scenario van een opera - mag schrijven.

Fantastisch gebouw

“In de koepel van het gebouw kun je prachtig spelen met een schilderij als de Sterrennacht. Door de inrichting in ringen kun je ook fantastische dingen doen met het opstellen van het publiek.”

Aan de opera zullen een aantal grote namen meewerken. Zo is de Tilburgse kunstenaar Marc Mulders – onder andere bekend door zijn olieverfschilderijen en omdat hij een glas in lood-raam in de Amsterdamse Nieuwe Kerk ontwierp – betrokken bij het ontwerp. De befaamde componist Tom Löwenthal zorgt voor de muziek. Ook Stichting van Gogh Brabant is betrokken.

Laagdrempelige opera

“Het moet een laagdrempelige opera worden”, zegt Rooijakkers. “Het basisthema is dat iedereen iemand nodig heeft die hem of haar gelooft. Bij Vincent was dat zijn broer Theo. Zonder Theo had hij nooit zo’n carrière gehad en was hij waarschijnlijk geëindigd als depressieve loser. Dat komt terug in de opera.”

Ook speelt de provincie Brabant een grote rol in het verhaal. “De twee broers kwamen uit Zaltbommel naar Eindhoven om in de fabriek te werken. We laten vanuit Van Gogh zien hoe erg Eindhoven en omgeving zijn veranderd.” De première van de opera in 2020 is niet toevallig in het jaar dat wordt gevierd dat ‘groot Eindhoven’ honderd jaar bestaat.

Oplossing Evoluon

Het akkoord met de gemeente over de opera betekent ook dat er in ieder geval een tijdelijke oplossing is gevonden voor het Evoluon. De gemeente zit al tijden in zijn maag met de vraag wat er met het iconische gebouw, dat recentelijk nog tot rijksmonument werd benoemd, moet gebeuren.