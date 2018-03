Zwembad Bergen op Zoom maanden dicht, zwemles voor kinderen in buitenlucht

Zwembad De Schelp werd per direct gesloten. (Foto: Tom van den Oetelaar)

BERGEN OP ZOOM - Zwembad De Schelp in Bergen op Zoom moet zeker twee tot drie maanden dicht. Er zitten roestende bouten en moeren in dce constructie van het karakteristieke gebouw aan de Binnenschelde. Het bad werd begin deze maand gesloten vanwege de bouten.

Die moeten nu vervangen gaan worden. Dat wordt een enorme klus. "Een pittige klus. We zijn nu eerst een plan aan het maken hoe we het gaan aanpakken", zegt Marco Heijnen die de constructie gaat verbeteren.









Gewoon door zwemmen

Intussen moeten de zwemlessen gewoon doorgaan. Daarvoor kunnen de kinderen vanaf drie april terecht in Halsteren bij zwembad de Melanen. Een buitenbad. "We stoken het bad op tot 25 graden celsius zodat iedereen lekker warm kan zwemmen. Het enige verschil is dan dus dat er geen dak op zit", lacht Walter van Krieken, zwembadmanager van de Schelp en De Melanen.