Vier bewoners van villa Rosmalen urenlang vastgebonden terwijl overvallers kostbaarheden zochten

ROSMALEN - Twee uur lang waren ze binnen, de drie gemaskerde mannen die dinsdagavond een villa in Rosmalen binnendrongen. De bewoners werden bedreigd. Het drietal vertrok uiteindelijk met geld en sieraden.

Rond negen uur ‘s avonds kwamen de drie gemaskerde mannen binnen. De twee bewoners die toen thuis waren, werden bedreigd met een vuurwapen. Het echtpaar werd vastgebonden. De twee dochters die kort daarna binnenkwamen, overkwam hetzelfde. Ook zij werden vastgebonden. Ondertussen waren de overvallers in het huis op zoek naar kostbare spullen. Ze vertrokken met geld en sieraden. Om elf uur kwam de melding van de overval binnen bij de politie.

Geen gewonden, wel schrik

Geen van de vier slachtoffers is gewond geraakt. Logischerwijs zijn ze wel erg geschrokken van wat hun is overkomen.

De politie is bezig met uitgebreid sporenonderzoek in en om het huis. Verder werden vragen gesteld aan mensen in de buurt en worden camerabeelden uit de omgeving opgevraagd. Waarschijnlijk zijn de daders gevlucht in een auto, maar waarheen is niet duidelijk.

Volgens de recherche kan het zijn dat er meer dan drie daders zijn geweest. Ze willen graag praten met mensen die iets hebben meegekregen van de overval.