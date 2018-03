Steeds meer organisaties willen gekapte A2-populieren in regio houden

EINDHOVEN - Steeds meer organisaties sluiten zich aan bij het platform ‘We Houden Jullie Hier’ dat het hout van de gekapte markante populieren langs de A2 in de regio wil houden. Het zijn er inmiddels negentien, maakte het platform woensdag bekend.

Deze week werden de eerste 53 bomen gekapt. 'We Houden Jullie Hier' heeft die bomen in een ‘pilot’ overgenomen van Rijkswaterstaat. Er wordt nu gekeken of de gerooide stammen kunnen worden bewerkt tot bouwmateriaal. De organisaties achter 'We Houden Jullie Hier' willen ervoor zorgen dat het hout van de populieren niet naar het buitenland wordt geëxporteerd, maar in de regio wordt gebruikt voor bouwprojecten.

Het platform heeft al vijf bouwprojecten gevonden die interesse hebben in het hout. Eén daarvan is het grootste houten gebouw ter wereld, dat komt te staan in Veldhoven.

