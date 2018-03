Verbod op rotjes is 'niet te handhaven symboolpolitiek', volgens Bredase vuurwerkverkoper

BREDA - De discussie sleept zich al jaren voort: moet vuurwerk verboden worden of niet? Het kabinet wil dit jaar nog een eerste stap nemen en rotjes verbieden. Dat meldde RTL Nieuws dinsdag.

In één keer al het vuurwerk verbieden, dat zou een te groot verzet opleveren. RTL Nieuws sprak met een ingewijde die het verbieden van de rotjes ‘een behapbare stap’ noemt. In eerste instantie zou je verwachten dat vuurwerkverkopers niet blij zijn met die stap.





In Brabants Bont gaf vuurwerkverkoper en politicus Cees van der Horst echter aan het helemaal geen probleem te vinden. “De laatste jaren werden rotjes, astronauten en dat soort dingen toch al minder verkocht, nauwelijks nog. Die harde knallen die je hoort, dat vuurwerk komt niet eens bij ons vandaag”, zegt de vuurwerkverkoper uit Breda.

'Verbod is symboolpolitiek'

Dat vuurwerk komt doorgaans ook niet uit Nederland, benadrukt hij. “Uit België, Frankrijk, Luxemburg, Polen. Je kan het ook gewoon bestellen via internet, afrekenen via paypal. Je haalt je pakje af en je kan knallen.”

In het verbod ziet hij dan ook weinig heil. “Dat we gestopt zijn met babypijlen, dat was een goede zaak. Mensen schoten op elkaar en dat was echt gevaarlijk. Maar dit is onzinnige symboolpolitiek, het is ook totaal niet te handhaven”, denkt hij.

Eigenlijk is Van der Horst wel blij met het verbod op de kleine knallers. “Da’s geweldig, al die knallen die je straks hoort komen dus niet meer van de vuurwerkbranche. Het zijn geen rotjes meer, en dan had de gemeente of politie maar moeten haven. Op deze manier komen wij eindelijk van het slechte imago en het meldpunt van GroenLinks af: wij zijn namelijk niet verantwoordelijk voor de knallen.”