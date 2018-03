In toekomst vaker vertragingen voor reizigers IC Direct, peperdure spoorlijn blijft zorgenkindje

BREDA - Brabanders die regelmatig met de IC Direct van Breda naar Rotterdam of Amsterdam en terug reizen, kunnen hun borst natmaken. Ze zullen het komende jaar vaker te maken krijgen met vertragingen of treinen die uitvallen. Er gaan meer treinen op de hogesnelheidslijn (HSL) rijden en dat kan de peperdure lijn niet aan. "De HSL piept en kraakt," aldus NS en Prorail.

De enige manier om de HSL te laten functioneren vergt aanpassing van de infrastructuur en treinen, stellen beide bedrijven op basis van extern onderzoek.

9 april feestdag met rouwrandje

Vanaf 9 april rijden er dagelijks 246 treinen over de HSL. Er gaan dan onder meer treinen rijden naar Brussel, met een tussenstop in Antwerpen. Volgens de planning rijdt de trein vanaf 9 april twaalf keer per dag tussen Amsterdam en Brussel via de HSL. Ook is dan vier keer per dag Den Haag Hollands Spoor het vertrekstation. "Om echt goede prestaties neer te kunnen zetten, moeten ontwerpfouten uit de infrastructuur gehaald worden, die bij de aanleg van de spoorbaan zijn gemaakt, " aldus de spoorbedrijven.

Peperduur zorgenkindje

De HSL is al sinds de aanleg een zorgenkindje. Het duurde jaren voordat de Fyra over het traject ging rijden en al snel, begin 2013, werd het project stopgezet door problemen met de treinen. Als alternatief kwam de NS met de minder hard rijdende NS Direct. De treinen tussen Breda en Amsterdam reden echter vaak niet of niet op tijd en de lijn werd uitgeroepen tot slechtst presterende binnenlandse trein, hoewel de NS zelf verbetering constateerde.