Ouder echtpaar rijdt dwars door garagedeur overburen, vrouw gewond

REUSEL - Een ouder echtpaar is woensdagmiddag in Reusel per ongeluk ingereden op de garagedeur van de overburen. Dat gebeurde toen de bestuurster achteruit de oprit van hun woning af reed. De vrouw is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

Wat er misging, is niet helemaal duidelijk. De auto reed iets na halfeen ’s middags tussen twee woningen aan de overkant van de straat door, schoot daar dwars door de garagedeur heen en ramde een auto die in de garage geparkeerd stond.

De schade aan beide wagens en de garage is groot.