Na de restauratie van dit huisje stap je zo in de tijd van Van Gogh

NUENEN - Arjan van de Vondervoort woont al meer dan twintig jaar in Nuenen en vaak kwam hij langs het Kostershuisje. Onder aan de Lindeboom staat een van de eerste huisjes van Nuenen. Hij werd verliefd op het huisje en wilde het gewoon hebben. Dus toen het te koop kwam te staan, twijfelde hij geen moment.

Er is al jaren lang weinig gedaan aan onderhoud aan het huisje en dus wacht er een flinke klus. Gevelstenen barsten door verkeerd voegmateriaal en het dak zakt door. En de ongewapende betonvloer zal wijken voor een geïsoleerde betonvloer met vloerverwarming.

'Met liefde en plezier'

Arjan is begonnen met de demontage van onderdelen die in de jaren zeventig zijn toegevoegd. Daarna kan het huis weer opgebouwd worden. Het duurt nog zeker een half jaar voordat het is wat het altijd is geweest. Een kostbaar project, maar dat is het zeker waard volgens Arjan: "Mijn accountant werd niet blij van zo'n groot project. Als je zo'n project aanpakt, moet je het goed doen. Ik doe het met liefde en plezier. Ik ben trotse eigenaar en wil dat ook uitdragen zodat de rest van het dorp er plezier van kan hebben."

Wevershuisje

Het huisje werd gebouwd als wevershuis. De wever Hendrik Spee was de eerste bewoner van het huisje. In het midden van het huisje stond een groot weefgetouw. Daarna bewoonden verschillende eigenaren het huisje, en zo uiteindelijk ook Mien van der Burg. Zij was kosteres van het protestantse kerkje aan de Papenvoort. Daarom werd in de tijd dat zij er woonde het huisje omgedoopt tot Kostershuisje.

Van 1883 tot 1885 woonde en werkte Vincent van Gogh in Nuenen. Hij heeft het huisje in die tijd waarschijnlijk dagelijks gepasseerd en hij maakte schetsen van een weefgetouw. De kans is groot dat dat het weefgetouw is dat in het huisje stond.



Bed & Breakfast

Maar volgens Arjan verdient Nuenen veel meer dan dat: "Nuenen is zoveel meer dan het Van Gogh-dorp. Het is een heel gezellig dorp met een gezellige kern waar veel wordt georganiseerd. Het huisje is het eerste visitekaartje als je Nuenen in rijdt vanaf de noordzijde. Ik heb gekozen om er een soort Bed & Breakfast van te maken, maar het zou mooi zijn als de deur open kan blijven staan en de Nuenenaren ook een keer binnen komen wandelen." Dat de Nuenaren blij zijn met de nieuwe eigenaar is duidelijk, hij krijgt talloze positieve reacties op zijn website en Facebookpagina.