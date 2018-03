Kerk 'op de Welberg' wordt een horrorrestaurant, als het aan de Centrale Zorg Groep ligt

WELBERG - Een horrorestaurant en een escaperoom. Als het aan Jerry Anholt, directeur van de Centrale Zorg Groep, ligt is dat de nieuwe bestemming van de Corneliuskerk in Welberg. In oktober, rond Halloween, moeten de (kerk)deuren van het restaurant opengaan voor het publiek.

Lekker drinken en eten, maar wel overgoten met een horrorsausje. In 'The Church of Fear' is vanaf oktober niets té gek. Gasten moeten eerst door een escaperoom om enge figuren te bevrijden. Hoe meer van deze figuren ze bevrijden, des te hoger is de korting op het galgenmaal. Het bruist van de ideeën in het hoofd van Jerry Anholt.

Maar er is nog een reden. "Jongeren tussen de 16 en 23 jaar met autisme en gedragsproblemen gaan er aan de slag in de bediening en om de gasten te ontvangen", zegt van Anholt. "Het zijn talentvolle jongeren die moeilijk in het arbeidsproces komen. Op deze manier krijgen ze een echte baan. We werken ook met contracten, maar er zal ook aangepast gewerkt gaan worden."

Kogel door de kerk

De Centrale Zorg Groep (CZG) is bezig om de leegstaande gebouwen te kopen van de huidige eigenaar, maar de kogel is nog niet door de kerk. Ook heeft de groep al verkennende gesprekken gevoerd met de gemeente over de invulling. "De escaperoom en het restaurant worden heel bijzonder. Om de tien minuten onweer en enge obers in speciale pakken die in Amerika worden gemaakt. Het eten wordt op een speciale manier opgediend. Super eng allemaal. Het moet een echte belevenis worden. Iets wat je voor de tweede keer wilt zien."

Anholt mikt op zo'n 150 gasten per keer. "We kunnen hier geen duizenden mensen ontvangen. Dat kunnen we Welberg niet aan doen."

'Niet voor spoken'

Pastoor Hans de Kort van de Sint Annaparochie in Steenbergen is niet echt te spreken over de toekomstplannen voor de kerk. Veel parochianen uit Welberg komen nu naar de kerk in Steenbergen. “Dit is heftig nieuws en dat nog wel in de Goede Week voor Pasen. De kerk in Welberg wordt dan precies het tegenovergestelde dan waar het gebouw altijd voor stond.”

De Kort vraagt zich af of dit ook wel mag. “Er geldt een kettingbeding op de kerk. Ook wanneer het gebouw wordt doorverkocht. Het mag duidelijk zijn dat wij liever Allerheiligen vieren dan Halloween. Een kerk is voor de engelen, niet voor spoken”.