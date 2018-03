OM eist maximale werkstraf voor Facebook-stalker uit Zevenbergen

BREDA - Met duizenden berichtjes, allemaal even seksueel getint, heel vaak extreem banaal, belaagde een man van bijna 60 uit Zevenbergen jarenlang een jonge vrouw uit die plaats. Woensdag stond hij als verdachte voor de rechtbank in Breda. Dat hij de berichtjes verstuurde klopt, zei hij, maar ze waren 'allemaal verzonnen'. Het openbaar ministerie eiste een voorwaardelijke celstraf van 134 dagen en een werkstraf van 240 uur tegen de stalker.

De stalking gebeurde via Facebook Messenger. Tussen december 2015 en april 2016 kreeg de vrouw meer dan tweeduizend berichtjes van de man. Wat volgde was een aangifte, maar dat was niet de eerste tegen de man. Eerder was hij al twee keer voor hetzelfde veroordeeld, met taakstraffen tot gevolg.

'Narcistische stoornis'

Een reclasseringsmedewerker die als toezichthouder jarenlang betrokken was bij de behandeling van de man, zei tijdens de zitting dat hij geen verantwoordelijkheid wilde nemen voor zijn daden en trekken had van een 'narcistische stoornis'.

Na de laatste aangifte, in mei 2016, zat de man zes weken in voorlopige hechtenis. Toen pas is het jarenlange stalken van de inmiddels 22-jarige vrouw gestopt.



De verdachte toonde tijdens de zitting spijt. "Ik betreur wat ik geschreven heb. Het vreet elke dag aan mij."

De rechtbank doet op 11 april uitspraak in deze zaak.