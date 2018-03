Bedorven of niet? Vraag het je telefoon (in de toekomst)

Er wordt volop onderzoek gedaan naar de chip die kan meten of je eten nog goed is

EINDHOVEN - De Technische Universiteit Eindhoven maakt de 'tenminste houdbaar tot' datum snel verleden tijd. Door een chip in ontwikkeling bij de TU/e weet je telefoon over een aantal jaar of iets bedorven is of niet.

Dat scheelt jaarlijks, per persoon, zo’n 15% van al het verspilde eten, goed voor 6 kilo. Veel prima voedsel wordt weggegooid omdat het volgens het pak niet meer houdbaar is.



Lichtvingerafdruk

Door te meten wat voor licht een product reflecteert, is te meten uit wat voor materiaal het product bestaat. Een bedorven appel, bestaat uit ander materiaal dan een goede. Nu is de benodigde apparatuur om dat te meten groot en onhandig, maar daar komt snel verandering in.





Tekst gaat door onder de video.

Met de chip kan een telefoon in de toekomst de ‘licht-vingerafdruk’ van een stuk voedsel meten. Theoretisch kan je, naast samenstelling en de staat van het voedsel ook meten waar het product vandaan komt. De tenminste houdbaar tot datum is dus niet meer nodig.Deze hele week is De Kliekjeskeuken op Omroep Brabant te zien. 2018 is in onze provincie het jaar van voedsel, ' We Are Food '. De maand Maart is die van ‘Samen tegen Voedselverspilling.’ Omroep Brabant zendt daarom de serie De Kliekjeskeuken uit.