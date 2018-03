Jupiler League play-offs: leuk, maar wel vreemd

DEN BOSCH/OSS - De Jupiler League nadert zijn einde. De vierde periode is net begonnen en dus wordt het weer tijd om met een schuin oog te kijken naar de play-offs. Hoe zit dat nou ook alweer? Wanneer mag je meedoen en wanneer niet?

De nummer elf van de Jupiler league, FC Oss, staat op dit moment op de positie die recht geeft op een ticket. “Dat vind ik wel raar. De Jupiler League is wel een vreemd systeem wat dat betreft”, zegt Norichio Nieveld, verdediger van FC Oss.

“Het blijft wel leuk, want nu doet bijna iedereen mee tot het einde. Anders ben je na een halfjaar al klaar.” Nieveld speelde zelf met Excelsior, FC Eindhoven en Go Ahead Eagles in de play-offs. "Iedereen beseft dat de play-offs het mooiste van de competitie is. ie moeten we halen."

Eigen hand

FC Den Bosch staat een plek hoger op de ranglijst. Middenvelder Jens van Son heeft alle vertrouwen in een goede afloop van het seizoen. “Wij hebben alles nog in eigen hand, maar het is wel vreemd om als tiende mee te doen aan de play-offs. Dit is het systeem waarvoor is gekozen, het zij zo.”

Klein verschil

Op dit moment strijden nog bijna alle clubs mee op de play-offs. Het verschil tussen de nummer achttien, FC Eindhoven, en FC Oss, de nummer elf, is maar zes punten. “Alles staat heel dicht op elkaar”, zegt Van Son, die zelf al eerder met FC Eindhoven speelde om promotie. “De wedstrijd van komende vrijdag is weer heel belangrijk. We gaan er weer met frisse moed tegenaan. De play-offs zijn het uiteindelijke doel.”

Hoe zit het nou precies?

Aan het begin van het seizoen is het duidelijk in de Jupiler League. De kampioen promoveert automatisch. De nummer twee tot en met vijf plaatst zich voor de play-offs, en de vier periodekampioenen mogen meestrijden om promotie.

Op dit moment zit het zo: NEC en Fortuna Sittard hebben een periodetitel te pakken en staan in de top vijf, daardoor verschuiven de play-offs tickets door naar plek zes en zeven. Jong Ajax en Jong PSV mogen niet promoveren, maar staan wel in de top zeven, dus dat betekent opnieuw een verschuiving van twee plekken. Nu staat FC Dordrecht op plek negen, maar die hebben al een periodetitel op zak, en dus is de nummer tien ook verzekerd van een ticket.

Vierde periode

Maar waarom mag de nummer elf dan ook meedoen aan de play-offs? Dat komt omdat op dit moment periode vier nog bezig is. Nu is FC Oss degene die nog op de juiste plek staat. En als de vierde periodetitel naar een ploeg gaat in de top tien, dan blijft plek elf recht geven op een ticket. Mocht het zijn dat een club lager dan de elfde positie de periode pakt, dan mogen zij automatisch deelnemen aan de play-offs en dan zit het seizoen van de nummer elf van de ranglijst erop.

De play-offs om promotie naar de eredivisie beginnen op dinsdag 1 mei.