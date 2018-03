Zo bespaar je 145 euro per jaar door geen voedsel te verspillen: 5 simpele tips

SON - Door geen voedsel te verspillen bespaart de gemiddelde Brabander 145 euro per persoon per jaar. Minder eten verspillen is dus niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor de eigen portemonnee. Is dat ingewikkeld? Nee!

Volgens het Voedingscentrum gooien we behoorlijk wat voedsel, onnodig weg. Toine Timmermans is verspillingsdeskundige aan de Wageningen Universiteit, met zijn simpele tips dring je de verspilling snel terug.

THT / TGT

De ‘tenminste houdbaar tot‘-datum (THT) is niet heilig. Let wat minder op die datum en gebruik je neus! Vijftien procent van al het verspilde voedsel is ‘aan de datum’, maar nog lang niet bedorven. Alleen producten met een ‘te gebruiken tot’ (TGT) moet je niet na die datum gebruiken.

Meten, meten, meten

We gooien jaarlijks, per persoon zo’n 1,8 kilo rijst en pasta weg. Bijna veertig procent daarvan verdwijnt na het koken in de prullenbak. Dat is 660 gram. Zonde! Beter afwegen bij koken is de oplossing.

Kliekjesdag

We gooien per persoon, jaarlijks zo'n 5,7 kilo groenten weg. Die halve paprika kun je best op een pizza leggen. Beetje verlepte groente kan in de soep. We kennen al woensdag gehaktdag, maak vrijdag kliekjesdag.

Brood

Negen kilo brood per persoon per jaar wordt verspild! Oud brood is lekker voor wentelteefjes/tosti's/croutons. Verwerk je brood, dan hoef je geen korstje meer weg te gooien.

Koelkast of geen koelkast

Jaarlijks gooien we per persoon 4,8 kilo fruit weg. Je kan het veel langer goed houden door het goed te bewaren. Zo horen bananen niet in de koelkast, appels juist wel.



Kliekjeskeuken

Deze hele week is De Kliekjeskeuken op Omroep Brabant te zien. 2018 is in onze provincie het jaar van voedsel, 'We Are Food'. De maand Maart is die van ‘Samen tegen Voedselverspilling.’ Omroep Brabant zendt daarom de serie De Kliekjeskeuken uit.