Kjeld Nuis is snelste schaatser ooit dankzij windscherm TU/e: kijk de recordpoging hier terug!

ZWEDEN - Met een topsnelheid van 93 kilometer per uur is Kjeld Nuis de snelste schaatser ooit. Woensdagmiddag rondde hij zijn recordpoging in het Zwedense Luleå succesvol af. Hij kreeg daarbij hulp van een speciaal windscherm dat is ontworpen met hulp van de Technische Universiteit (TU/e) in Eindhoven.

"Mooi man. Wat gestoord!", aldus Nuis na de recordpoging "Ik begon op honderd procent. Eerder deed ik het rustig, maar ik kon het nu volhouden. Ik had zelfvertrouwen, maar over de negentig kilometer per uur begon ik wel te trillen. Ik had toen eigenlijk geen controle meer over mijn schaatsen, dus ik stopte, maar ik kon nog sneller. "

Op de site van Red Bull, de sponsor van Nuis, vertelt de schaatser dat het wel even eng was. "Het blijft natuurlijk natuurijs, dus het is een beetje hobbelig, maar daar vloog je overheen. Je ijzers gaan wel trillen en dát was echt spannender dan ik had verwacht: 93 km/u is echt wel bizar hard."



Het scherm dat de TU/e hielp perfectioneren is drie meter breed en hangt achter een auto die voor Nuis heeft gereden. De baan in Zweden waar Nuis zijn recordpoging deed was 1500 meter lang zonder bochten. Die baan werd overigens al een keer eerder gebruikt voor een recordpoging. Toen haalde Bram Smallenbroek 62 kilometer per uur. Maar die had geen windscherm.

Kijk de recordpoging hieronder terug: