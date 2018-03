Agent die verdachte beroving in Zundert in arm schoot, wordt niet vervolgd

ZUNDERT - De agent die eind juli vorig jaar in Zundert een verdachte van een beroving in zijn arm schoot, wordt niet vervolgd. Volgens justitie was er sprake van noodweer omdat er vanuit een bestelbus, waarin de daders probeerden te vluchten, een wapen op de agent werd gericht.

Een van de verdachten die de bestelbus bestuurde, had aangifte gedaan. De verdachte maakte onderdeel uit van een groep mannen die had geprobeerd iemand te beroven in de omgeving van de Rabobank in Zundert.

Een arrestatieteam wist de overval te verijdelen. Toen de verdachten op de vlucht sloegen, schoten twee agenten vanaf de achterkant op de banden van de bus. Een derde agent benaderde de bus van de zijkant en loste het schot op de bestuurder van de bus.

De bestelbus van de overvallers werd klemgereden op de Meirseweg en vijf mannen werden aangehouden. Het wapen bleek achteraf een nepwapen te zijn.

